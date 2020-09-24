Сегодня депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьев («Единая Россия») проверил, как проходит ремонт тротуаров в Заводском районе. В рейде также участвовали глава администрации района Владимир Чирсков и представители общественного совета.

Глава администрации рассказал, что работы находятся на втором этапе выполнения. На первый транш потратили 92 миллиона рублей, а стоимость второго составила 68,1 миллиона.

— Торги состоялись, работы выполняются, осталось 14 процентов, — сообщил Владимир Чирсков.

Представители общественного совета жаловались, что работы идут медленно. Они отметили, что в течение трех месяцев приезжали на объекты, однако не видели никаких изменений.

Участники рейда посетили участок на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Азина, где велись работы. Депутат Андрей Воробьев подчеркнул, что местные жители нуждаются в качественном тротуаре, так как поблизости находятся поликлиника и детский сад.

Далее проверяющие приехали на Ново-Астраханское шоссе между 5-м и 6-м Нагорными проездами. Владимир Чирсков отметил, что рядом с этим местом располагается крупная школа №23, а также поликлиника и детский сад.

Андрей Воробьев попросил подрядчика не затягивать с выполнением работ. Он заметил, что по дороге передвигается много машин, из-за этого обходить ремонт по проезжей части небезопасно. Депутат подчеркнул, что после вскрытия асфальта нужно оперативно завершать работы, чтобы не вызывать дискомфорта у горожан.