Солдат-срочник Антон Макаров ранним утром 9 ноября расстрелял военных и пустился в бега. Он менял машины, сыпал угрозами, но далеко уйти не удалось. Его искали десять часов и только в Семилукском районе злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщают местные СМИ.

Парень жаловался на службу, что его не уважали, отбирали вещи. В итоге в 5:20 тем утром он снял с пожарного щита топор и ударил в спину майора из Саратовской области Сергея Ермолаева, а потом вытащил пистолет и убил. Трагедия продолжалась: он зашел в комнату личного состава и выстрелил в сослуживца. Мотивом послужило замечание-вопрос, почему Антон не в наряде. Туда прибежал водитель, которого также встретили пулей.

Все пострадавшие скончались.

После этого злоумышленник скомандовал военным построиться, когда один из них начал сбегать, то получил выстрел в спину и попал в реанимацию.

Отметим, что Сергей Ермолаев родился и вырос в военной семье ЗАТО Светлый. Его мать живет там же.

Он закончил местную школу в 1999 году, потом учился в Подмосковье на летчика-истребителя.

Майора похоронят у него на родине.

А на злоумышленника заведено уголовное дело, должен пройти ряд экспертиз.