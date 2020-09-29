Сотрудники полиции Новосибирска и Саратовской области задержали подозреваемую в краже украшений 29-летнюю женщину. Об этом сообщили в областном ГУ МВД по Новосибирской области.

25 августа директор ювелирного салона из Новосибирска рассказал, что приехал утром для сверки товаров и обнаружил пропажу товара на сумму около пяти миллионов рублей.

Работавшему накануне продавцу он дозвониться не смог, обратился в полицию.

Выяснилось, что именно 29-летняя гражданка отработала смену и скрылась в неизвестном направлении.

Ее объявили в федеральный розыск, 25 сентября задержали на съемной квартире в Саратове, а 28 сентября доставили в отдел полиции Новосибирска.

Женщину взяли под стражу, выясняется, куда она дела украшения.