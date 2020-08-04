Полиция Кировского района раскрыла кражу духов Lacoste из магазина на Московской улице в Саратове. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

18 марта неизвестный унес пузырек стоимостью около четырех тысяч рублей. Выяснилось, что это была 33-летняя рецидивистка.

Женщина успела использовать духи до того, как ее поймали.

На злоумышленницу завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Отметим, что именно эта марка парфюма популярна у шоплифтеров. На прошлой неделе мужчина унес из торговой точки именно такие духи.