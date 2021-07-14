Прокуратура приняла участие в предварительном слушании по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины, который обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Согласно обвинению мужчина получил в 2013 году негласный высший криминальный статус «вор в законе», отбывая наказание в ряде исправительных учреждений, в том числе расположенных в Саратовской области. С сентября 2013 года по сентябрь 2020 года он добился признания другими осужденными наличия у него «авторитета» , после чего назначил своих доверенных лиц так называемыми «смотрящими» в исправительных учреждениях, распространял сведения о дезорганизации деятельности колонии, внедрял и пропагандировал среди осужденных «воровской уклад».

Ему продлили срок содержания под стражей на шесть месяцев.

Рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 20 июля 2021 года.

Напомним, ранее другой вор в законе — Сергей Асатрян (Осетрина Младший), получил десять лет колонии за свой криминальный статус.