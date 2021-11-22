Пойманы воры, выносившие регулятора давления из многоквартирных домов Саратова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

С заявлением о кражах обратились представители управляющих компаний. На данный момент насчитывается восемь заявлений о пропажах оборудования. Сумма ущерба в одном только 11-м микрорайоне поселка Солнечный составила боле 360 тысяч рублей. Общая сумма материального ущерба устанавливается.

В ходе следствия правоохранители задержали подозреваемых — троих мужчин 18, 21 и 26 лет. Двоих заключили под стражу, одного отпустили под подписку о невыезде. расследование дела продолжается. Предположительно, подозреваемые виновны в аналогичных хищениях из других районов Саратова и Энгельса.