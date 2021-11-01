Две кражи из магазинов детских товаров в Саратове раскрыты полицией.
Как сообщили в городском УМВД, еще 15 мая примерно в 15.00 некто похитил детские конструкторы разных моделей из сети «Детский мир» на общую сумму 5719 рублей.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 158 УК РФ.
В этот же день, но уже вечером в 19.00, аналогичное преступление произошло в Кировском районе в магазине «Детский мир» в ТК «Форум».
Здесь вор вынес детских товаров на сумму 27 361 рубль.
По подозрению в совершении преступлений был задержан ранее не судимый 20-летний житель Свердловской области, — сообщили в ведомстве.
Вор сознался, что похищенные игрушки продал неизвестному, после чего вырученные от продажи наворованного потратил на свои нужды.
В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде.