Две кражи из магазинов детских товаров в Саратове раскрыты полицией.

Как сообщили в городском УМВД, еще 15 мая примерно в 15.00 некто похитил детские конструкторы разных моделей из сети «Детский мир» на общую сумму 5719 рублей.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 158 УК РФ.

В этот же день, но уже вечером в 19.00, аналогичное преступление произошло в Кировском районе в магазине «Детский мир» в ТК «Форум».

Здесь вор вынес детских товаров на сумму 27 361 рубль.

По подозрению в совершении преступлений был задержан ранее не судимый 20-летний житель Свердловской области, — сообщили в ведомстве.

Вор сознался, что похищенные игрушки продал неизвестному, после чего вырученные от продажи наворованного потратил на свои нужды.

В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде.