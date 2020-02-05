Полицейские раскрыли очередную кражу в поселке Солнечный.

По информации ГУ МВД, 37-летняя женщина заявила о пропаже пяти жестких дисков из помещения на 1-ом Сокурском проезде. Убыток составил 112 тысяч 548 рублей.

Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что преступниками оказались работники магазина.

В отдел были доставлены 24- и 28-летние парни, которые признались в содеянном. Похищенное у них изъяли, а также завели на воров уголовное дело и запретили уезжать из города.