Восемь муниципальных образований Саратовского района теперь входят в состав Саратова. Об этом сообщает администрация.
К Саратову присоединились Соколовский, Михайловский, Краснооктябрьский, Вольновский, Дубковский, Расковский, Усть-Курдюмский, Александровский МО.
Образования сохраняют за собой статус сельских населенных пунктов со всеми социальными выплатами.
Депутаты большинством голосов приняли решение о преобразовании и вхождении всех восьми МО в состав Саратова, с внесением изменений в соответствующее областное законодательство.