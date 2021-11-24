Восемь муниципальных образований Саратовского района теперь входят в состав Саратова. Об этом сообщает администрация.

К Саратову присоединились Соколовский, Михайловский, Краснооктябрьский, Вольновский, Дубковский, Расковский, Усть-Курдюмский, Александровский МО.

Образования сохраняют за собой статус сельских населенных пунктов со всеми социальными выплатами.

Депутаты большинством голосов приняли решение о преобразовании и вхождении всех восьми МО в состав Саратова, с внесением изменений в соответствующее областное законодательство.