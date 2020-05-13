В Саратове будут судить восемь молодых поджигатели автомобилей. Как сообщает региональный СУ СКР, на их счёту также числятся кражи, грабежи, угон и хищение паспорта.

По данным следствия, в прошлом году фигуранты от 16 до 20 лет в разных составах трижды обворовали автоматы с игрушками. Также они угнали семь машин, одну из которых решили сжечь.

Помимо этого, один из участников 27 июля сливал бензин с автомобиля ГАЗ на 7-м Динамовском проезде. Он светил в бензобак зажигалкой, чем вызвал возгорание машины. В результате происшествия сгорели также ВАЗ, Renault Sandero и Volkswagen Touareg. Сумма ущерба составила почти 800 тысяч рублей.

Помимо этого, в Энгельсе в ноябре на улице Минская злоумышленники избили местного жителя и отобрали у него 3,6 тысячи рублей, зарядку и паспорт. После чего они украли из частного дома два велосипеда, а у посетителя кафе на улица Мичурина отняли телефон.

Во время расследования лишь четверо подсудимых признали свою вину. Сейчас уголовное дело направлено в суд.