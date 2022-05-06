Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) за первый месяц со старта федерального проекта «Содействие занятости» в 2022 году приняла более 8 тысяч заявок на программы бесплатного переобучения. Четверть заявителей уже приступили к обучению.

Набор образовательных программ в каждом регионе подобран во взаимодействии с региональными службами занятости и опирается на объективный запрос местного рынка труда. Задачей проекта является трудоустройство не менее 75 % граждан, прошедших переобучение.

В этом году значительно расширены категории участников проекта. Решением Правительства России право на бесплатное переобучение в рамках проекта «Содействие занятости» получили молодые люди до 35 лет, столкнувшиеся с трудностями при поиске работы. Это студенты последних курсов, выпускники и отслужившие по призыву парни, а также молодёжь без высшего и среднего профессионального образования. Также проект теперь доступен сотрудникам под риском увольнения или уже потерявшим работу в любом возрасте.

«Мы получили заявки изо всех 85 регионов страны. Каждая четвёртая — из Санкт-Петербурга, Москвы или Московской области. Более полутора тысяч — от жителей Сибири и Урала. Что касается категорий граждан, наиболее активными участниками госпрограммы, как и в прошлом году, остаются женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, и люди в возрасте 50 лет и старше. Все они будут учиться как очно в родных городах, так и дистанционно в зависимости от выбранной программы и результатов профориентации в местных центрах занятости», – отметил заместитель директора Центра общественных связей РАНХиГС Сергей Шатунов.

РАНХиГС является одним из трёх федеральных операторов программы бесплатного профессионального обучения, которая реализуется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службой по труду и занятости в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В реализации проекта задействованы более 40 филиалов Академии, которые выступают в качестве базовых образовательных организаций, работающих на территории своих субъектов федерации.

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС, являясь региональной площадкой федерального оператора, осуществляет набор на 27 программ дополнительного профессионального образования. На данный момент к обучению уже приступили 100 человек, которые в начале июня получат дипломы о профессиональной переподготовке по таким направлениям, как «Бухгалтерский учёт и налогообложение», «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом» и «Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг».

«В настоящее время открыт набор на обучение по программам, реализуемым в мае и июне. Среди программ профессиональной переподготовки наиболее востребованными являются направления, формирующие компетенции в сфере предпринимательства, управления проектами и персоналом, библиотечно-информационной деятельности. Краткосрочные программы повышения квалификации направлены на повышение цифровых компетенций слушателей, а также развитие специальных навыков в сфере потребительского кредитования, операций с недвижимостью, бухгалтерского учёта коммерческих и некоммерческих организаций, закупок для государственных и муниципальных нужд, –рассказала заместитель директора ПИУ РАНХиГС Виктория Коротина. – Всего в рамках проекта на площадке Центра дополнительного образования Института будет обучено 520 слушателей. Ждём вас на наших программах!»

Подробнее с перечнем осуществляемых образовательных программ, а также процессом регистрации на обучение можно ознакомиться на сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС (piu.ranepa.ru) в разделе «Дополнительное образование».