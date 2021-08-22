Усталость от жары негативно сказывается на самочувствии жителей областного центра.

Воскресенье 22 августа принесёт саратовцам долгожданную прохладу, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областном Гидрометцентре.

Так, в Саратове с утра прогнозируется дождь с грозой. В течение дня облачность будет переменчивой. Столбик термометра поднимется до +30 градуса по Цельсию.

Во второй половине дня также вероятен дождь с грозой. Ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с.

В целом погода воскресенья будет довольно комфортной.