Возбуждены уголовные дела в отношении восьми саратовцев в возрасте от 16 до 21 года за создание экстремисткого сообщества и участие в нем. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, четверо из них в 2020 году, являющиеся сторонниками ультраправых (неонацистских, националистических) взглядов, в том числе двое из них считают себя приверженцами проукраинского движения «М.К.У.» создали это сообщество. Целью были расправы по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды, отношения к отдельной социальной группе. Напомним, как сообщал источник, парни называли себя «Правой гвардией» или «Объединением Славян Саратовской области».

При этом подозреваемые осуществляли общее руководство экстремистским сообществом, приискивали, в том числе с применением сети Интернет, единомышленников, желающих участвовать вместе с ними в преступлениях.

После создания экстремистского сообщества в различное время участие в нем приняли еще не менее четверых участников, объединенные общим умыслом на подготовку и совершение в отношении неопределенного круга лиц преступлений экстремистской направленности.

Противоправная деятельность подозреваемых выявлена сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Саратовской области совместно с УФСБ России по Саратовской области.

Следователи вместе с оперативниками и росгвардейцами провели обыск по месту жительства подозреваемых. Изъяты электронные носители информации (мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки), а также одежда с характерной атрибутикой.

Четверо подозреваемых, которым инкриминируется создание экстремистского сообщества, задержаны. Судом на основании ходатайства следователя троим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному — домашний арест.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.