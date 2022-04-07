В Балакове начали подготовку к проведению VIII Фестиваля клубники.

Празднества, посвященные клубнике, состоятся ориентировочно 11 июня.

Власти Балакова намерены провести фестиваль масштабно, как это было до антиковидных ограничений. Причём, сделать это вновь у ГДК.

Организаторы праздника сообщают, что во время торжеств будут организованы мастер-классы, молодёжные игры, беби-зона, квизы, откроются фудкорты и состоится конкурс красоты «Мисс Виктория».

Кроме того, на протяжении всего мероприятия будет идти торговля клубникой и кондитерскими изделиями из нее.