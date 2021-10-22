Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил в своем Инстаграмме, что воспитанник Центральной спортивной школы олимпийского резерва Саратова, Заслуженный Мастер спорта России по кикбоксингу Вреж Петросян стал Чемпионом Мира.

На проходящем в Езоло в Италии Чемпионате Мира по кикбоксингу воспитанник Центральной спортивной школы олимпийского резерва Саратова, Заслуженный Мастер спорта России по кикбоксингу Вреж Петросян завоевал высшую награду турнира в разделе «лайт-контакт».

Несколько лет назад Вреж уже становился Чемпионом Мира и в этом году подтвердил своё спортивное мастерство.

Подготовили спортсмена Заслуженные тренеры России Вячеслав Рогов и Жанна Дудник.