В Центре психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» Балаково при поддержке компаний «Газпром межрегионгаз Саратов», «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз» состоялось открытие компьютерного класса.

Газовики оказали центру благотворительную помощь в оснащении класса компьютерами для дистанционного обучения.

В рамках мероприятия специалисты провели для детей урок о безопасном использовании газа в быту и подарили каждому воспитаннику тематическую книгу «Секреты природного газа». По случаю открытия нового класса ребята подготовили для гостей творческие номера.

В настоящее время в центре проживает более 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 3 до 16 лет.

— Мы выражаем глубокую признательность генеральному директору саратовских компаний Группы «Газпром межрегионгаз» Вячеславу Башунову за столь необходимую для нас помощь. Новые компьютеры позволят нашим воспитанникам пройти социальную адаптацию и помогут им в учебном процессе, – отметила директор «Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» Балаково Татьяна Бузаева.