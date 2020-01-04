2 января из Балаковского детского дома ГБУ СО «Центр ППМС» сбежали две воспитанницы Мария Ш. и Анастасия Г.

Перед тем, как сотрудники Центра заявили в полицию, они попытались самостоятельно найти девочек, оповестили родственников о случившемся, опросили детей и составили ориентировку.

Сейчас Мария и Анастасия предположительно находятся в Саратове. Бывшие воспитанники, которые учатся в областном центре, помогают в поисках.

Если вы увидите этих девушек или знаете где они находятся, просьба сообщить в полицию.