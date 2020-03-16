Она делала это через Viber, сообщили в прокуратуре.

Во время проверки прокуратурой было установлено, что сотрудница МДОУ «Детский сад №79» принуждала родителей делать подарки. В мессенджере они писала, что необходимо поставить крупную партию песка, а также купить игрушки для дошкольного учреждения.

В сообщениях она писала «нужно и нужно подарить», что исключало добровольное исполнение просьбы. Данные действия являлись принуждением к приобретению материальных ценностей и были незаконны.

Родители не обращались к сотрудникам садика с инициативой благотворительной помощи. Таким образом в адрес заведующей этого дошкольного учреждения было объявлено предостережение о нарушении прав детей на получение бесплатного образования.