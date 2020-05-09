Сегодня, 9 мая, в Саратове состоялся пробег ретроавтомобилей, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В первой половине дня колонна из четырёх раритетных автомобилей проследовала по центральным улицам города. Основная часть маршрута прошла по Московской улице — мимо зданий правительства Саратовской области и управления Приволжской железной дороги и Набережной Космонавтов. Колонну ретроавтомобилей возглавил грузовик ЗИС-5В, выпущенный в период Великой Отечественной войны. В канун 75-летия Великой Победы его исторический внешний вид и работоспособность были восстановлены сотрудниками Приволжской магистрали.

На бортах грузовика были размещены портреты 30 участников Великой Отечественной войны и узников концентрационных лагерей, трудившихся в мирное время на Приволжской железной дороге. Во время пробега колонна двигалась со скоростью 20 километров в час под аккомпанемент песен военных лет. Мероприятие проводилось с целью увековечивания памяти о героях, воевавших на фронте и совершавших трудовые подвиги в тылу.

После Дня Победы ретрогрузовик будет передан в Саратовский государственный музей боевой и трудовой славы.

Грузовик ЗИС-5В – это военная модификация советского грузовика ЗИС-5. Его называли «трёхтонкой» – из-за массы и грузоподъёмности, а ещё «Захаром Ивановичем» – в честь бригадира, руководившего выпуском первой заводской партии этих автомобилей. До и после войны в СССР выпускалось более двух десятков модификаций ЗИС-5, которые превращали в передвижные госпитали, радиостанции, штабные машины, ремонтные мастерские и даже колбасные. На их базе размещались зенитные прожекторные станции, пусковые установки залпового огня БМ-13, знаменитые «Катюши».