Оперативный штаб по ликвидации аварии на электросетях сообщает о восстановлении к 20:00 электричества в 36 сельских населенных пунктах Балаковского района.

Штаб работает под руководством заместителя председателя Правительства области Александра Соловьева.

Напомним, из-за усиления северо-восточного ветра с порывами до 20 м/с, сильной наледи и гололеда отключилось электроснабжение населенных пунктов в Балаковском районе.

Для ликвидации аварии привлечены аварийно-восстановительные бригады Северо-Восточного ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС» в составе 81 специалиста и 29 единиц техники. В шести селах для подачи электричества задействованы резервные источники питания.

В настоящее время без электричества остаются десять населенных пунктов в Балаковском районе, два в Натальинском МО и восемь в Быково-Отрогском МО.

Восстановительные работы продолжаются.