Специалисты проверили полсотни проб патматериала от животных

Специалистами отдела бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ «Саратовская МВЛ» за прошедшую неделю было происследовано 50 проб патологического материала от крупного рогатого скота, доставленного в рамках проведения государственного задания с закрепленной зоны обслуживания для исследования на паратуберкулез.

При микроскопическом исследовании был получен отрицательный результат. Заболевание не выявлено.

Паратуберкулез — инфекционная, хронически протекающая болезнь жвачных, преимущественно крупного и мелкого рогатого скота. Вызывается Micobacterium paratuberculosis. Характеризуется поражением кишечника и мезентериальных лимфатических узлов (расположенных в складке брюшины). Болезнь протекает, в основном, в латентной (скрытой) форме. При переходе в клиническую стадию (с внешне выраженными признаками) сопровождается диареей, анемией, истощением. Заканчивается, как правило, гибелью животных. Диагноз на паратуберкулез устанавливают на основании результатов клинического осмотра животных, аллергического, серологического, микроскопического, патологоанатомического и гистологического методов исследования с учетом эпизоотологических данных.