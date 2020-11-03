На 53-летнего балаковца завели дело об избиении матери до смерти. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Напомним, в квартире дома на улице 30 лет Победы в Балаково 31 октября около 14:30 обнаружили труп 80-летней хозяйки жилища с кровоподтеками на голове и теле. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Согласно проведенному судебно-медицинскому исследованию причиной ее смерти стала тупая травма груди с множественными переломами ребер.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Расследование продолжается.