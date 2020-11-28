По данным следствия с мая по 20 ноября 2020 года 36-летняя жительница Саратовской области с шестилетним сыном жила в Энгельсе без прописки. Она не исполняла свои родительские обязанности должным образом, ребенок находился в социально опасном положении.

За семьей почему-то не смотрели и ребенка изымать не торопились. В итоге 20 ноября малыша оставили с посторонним 47-летним мужчиной, который выпил и убил ребенка. Это сделал его 37-летний отчим.

Следователи выяснят все причины и условия, ставшие причиной трагедии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются.

Расследование продолжается.