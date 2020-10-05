Прокуратура Саратовской области выявило нарушения соблюдения законодательства при строительстве и вводе в эксплуатацию детского сада. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Заводском районе Саратова ООО «Строй УМ» построило второй корпус «Чудо Град» детсада №130 на 160 мест. Контракт заключали с МКУ «Капитальное строительство».

Выяснилось, что при видеонаблюдении, освещении и на путях эвакуации использовались менее огнестойкие материалы, работы по аварийному освещению в полной мере выполнены не были. Было отступление от проекта, требований ГОСТ.

Сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в следственные органы направлены материалы проверки.