Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 14-летней девочке в Аркадакском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, в частном доме села Красное Знамя был установлен газовый водонагреватель, неправильно подключенный к дымоходу.

8 ноября около 22:00 ребенок пошел купаться и закрыл за собой дверь, оборудование было включено, но вентиляции в комнате не было.

Девочка надышалась угарным газом и умерла, ее труп обнаружили родственники.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, истребована необходимая документация, расследование продолжается.

Напомним, прокуратура также начала проверку.

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