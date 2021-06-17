Расследование уголовного дела в отношении заместителя директора акционерного общества в Саратове продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Как сообщалось ранее, с октября 2017 года по март 2021 года заместитель директора по логистике одного из акционерных обществ города Саратова получил от директора общества с ограниченной ответственностью частями взятку — не менее 248, 465 тысячи рублей на счет банковской карты. Незаконное вознаграждение предназначалось за выбор организации, представитель которой дал деньги, в качестве поставщика продукции для акционерного общества, а также за оперативное согласование технической документации, своевременную приемку товара и его оплату.

Злоумышленнику предъявлено обвинение, он признал свою вину и находится под домашним арестом. В отношении мужчины возбуждено еще два уголовных дела по этому же поводу.

С февраля 2017 по август 2020 он получил от сотрудника другого общества с ограниченной ответственностью частями не менее 1,597 миллиона рублей на банковскую карту. С марта 2017 по март 2018 от директора, возглавляющего два общества с ограниченной ответственностью, гражданин получил не менее 174,3 тысячи рублей — этим же способом.

Причина незаконных вознаграждений была такая же, как и в первом случае. Все уголовные дела соединили в одном производстве.

Доказательства закрепляются, расследование продолжается.