Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, в августе 2019 года между Управлением капитального строительства администрации Энгельсского района и обществом с ограниченной ответственностью был заключен контракт на строительство детсада в Восточном переулке Энгельса.

Подрядчик делал работы с августа по декабрь 2019 года, после чего в районную администрацию представили акты выполненных работ, в которых завышен объём произведённых работ.

В итоге чиновники перечислили организации 227 миллионов 248,341 тысячи рублей, что превышает объем фактически сделанного на шесть миллионов и 856,498 тысячи рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалу проверки, поступившему из

прокуратуры Саратовской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направление на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.