Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По данным следствия, в августе 2019 года между Управлением капитального строительства администрации Энгельсского района и обществом с ограниченной ответственностью был заключен контракт на строительство детсада в Восточном переулке Энгельса.
Подрядчик делал работы с августа по декабрь 2019 года, после чего в районную администрацию представили акты выполненных работ, в которых завышен объём произведённых работ.
В итоге чиновники перечислили организации 227 миллионов 248,341 тысячи рублей, что превышает объем фактически сделанного на шесть миллионов и 856,498 тысячи рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалу проверки, поступившему из
прокуратуры Саратовской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направление на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.