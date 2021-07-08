Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере при строительстве школьного бассейна в Энгельсе.

По данным следствия, в сентябре 2020 года местная общеобразовательная школа заключила контракт с обществом с ограниченной ответственностью на отделку бассейна на Минской улице в Энгельсе. Подрядчик использовал более дешевую цеметно-песчаную смесь, чем было заявлено изначально. Разница в стоимости материала составила 423, 874 тысячи рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, поступившим из УФСБ России по Саратовской области и УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.