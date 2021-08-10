Следователи возбудили уголовное дело о похищении двух детей в Саратове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 9 августа ночью двое мужчин 38 и 32 лет приехали к 45-летнему, проживающему в одном из домов по улице 40 лет Октября города Саратов, чтобы забрать у него несовершеннолетних.

Они подъехали к указанному дому, перелезли через забор и направились к входной двери. На доносящийся шум, вышел хозяин дома и поинтересовался, зачем те пришли. На это он получил град ударов.

Незваные гости зашли в дом и забрали семилетнюю и 12-летнюю девочек, отвезли в квартиру на Артиллерийской улице и удерживали там.

Правоохранители установили их место нахождения. Решается вопрос об избрании мужчины меры пресечения. Устанавливаются сообщники подозреваемых, их действиям будет дана объективная юридическая оценка.

Расследование уголовного дела продолжается.

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