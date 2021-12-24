В Саратове возбудили уголовное дело о загрязнении Кумысной поляны и реки Гуселки-1. Об это сообщает генпрокуратура РФ.

В Волжском районе Саратова проведена проверка исполнения требований природоохранного законодательства. Установлено, что оборудование насосной станции демонтировано, в связи с чем сточные воды, поступающие из многоквартирных жилых домов, стекают на рельеф местности и попадают в овраг в сторону водоохранной зоны реки Гуселка-1.

Кроме того, грязные воды проходят по территории особо охраняемой природной территории «Природный парк «Кумысная поляна». Ущерб от загрязнения составил более 2,6 млн рублей.

По результатам расследования будет принято процессуальное решение.