В больницу Петровска 19 декабря с подозрениями на травму головы доставили 34-летнего местного жителя. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Мужчине сделали операцию, но травмы оказались несовместимыми с жизнью, 21 декабря он скончался.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, его не стало из-за закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом и кровоизлиянием головного мозга, осложнившемся отеком головного мозга.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Доказательства закрепляются, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полиция разыскивает человека, который мог бы таким образом преступить закон. Расследование продолжается.