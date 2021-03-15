Следователи возбудили уголовное дело после масштабной коммунальной аварии в Саратове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Напомним, с ночи 24 февраля несколько сотен саратовцев остались без отопления и горячей воды. Тогда для выявления виновников случившегося губернатор Саратовской области Валерий Радаев создал спецкомиссию. Она выяснила, что в этом есть вина ООО “КВС”. Разбираться скорее с причинами сложившейся ситуации поручил председатель ГД Вячеслав Володин во время своего приезда в Саратов.

«КВС и ПАО “Т Плюс” и призовут к ответу. К такому выводу правоохранители пришли после проверки, организованной прокуратурой города.

По данным следствия, в ноябре 2017 года Саратов и коммунальщики заключили концессионное соглашение. Согласно ему организация должна была модернизировать насосную станцию водопроводного комплекса №3 и заменить арматуру. Но эти обязательства исполнены не были.

24 февраля в 23:25 сотрудники ООО “КВС” начали ремонтировать сети водоснабжения, потому что этот кусок оборудования разрушился. Это могло произойти из-за перемерзания оборудования вследствие отсутствия отопления в помещениях. В процессе ремонта разрушились еще 12 арматур. Дренажная система переполнилась и поэтому вода в дома Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского и Кировского районов, а также частично Волжского поступать перестала.

Только в 22:00 25 февраля саратовцам вернулась горячая вода и отопление.

В итоге была остановлена работа пяти котельных, обслуживаемых ПАО “Т Плюс”.

Сотрудники организации не приняли надлежащих мер к осуществлению бесперебойной работы котельных, аварийного запаса воды, как и подвоза жителям не было.

Страдали 140 многоквартирных домов и 27 объектов соцсферы. Детям, которые были в дошкольных и школьных учреждениях, пришлось померзнуть.

Таким образом, организации оказывали услуги, не соответствующие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, допрашиваются сотрудники коммунальной службы. Истребована необходимая документация, специалисты осмотрели место происшествия. Будут назначены необходимые экспертные исследования. Расследование дела продолжается.