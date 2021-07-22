Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта с причинением крупного ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, 23 апреля на станции Багаевка сходил с рельсов локомотив и два порожних вагона грузового поезда.

В итоге был поврежден подвижной состав и железнодорожное полотно на сумму свыше двух миллионов рублей. В результате ЧП никто не пострадал.

Следователи продолжают собирать доказательства по уголовному делу.