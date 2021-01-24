Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 12-летнего мальчика в Заводском районе Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия, днем 23 января на ребенка, который находился у дома на Азина 33-а упала наледь с высоты. Она разбила ему голову, мальчик скончался.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, допрашиваются жильцы дома и очевидцы трагедии, сотрудники управляющей компании, которая следит за зданием, изъята документация.

Следователи дадут юридическую оценку лицам, которые должны были очищать дом от снега и льда.

Расследование продолжается.

Напомним, мэр Саратова Михаил Исаев потребовал наказать виновных в трагедии.