Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 23 января 2021 года около 11:20 водитель “скорой” с включенными проблесковыми маяками ехал по улице Кутякова по направлению к Рахова. В машине везли 62-летнего мужчину.

По Астраханской улице ехал полицейский в служебном автомобиле. Он выехал на перекресток Астраханской и Кутякова на зеленый свет. Туда же направился автомобиль “скорой”.

Водитель проехал на красный, он подумал что включенные маяки являются сигналом для других, что нужно уступить дорогу.

В итоге машина с водителем, пациентом, фельдшером и супругой больного перевернулся. На место происшествия прибыла новая бригада, которая госпитализировала пострадавших.

Пациент в больнице скончался. Причиной его смерти стала острая коронарная недостаточность.

Полицейский, его супруга и фельдшер “скорой” получили травмы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится автотехническая судебная экспертиза для выяснения, кто является виновником аварии. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза поможет установить причину-следственную связь между аварией и наступлением смерти пациента.

Расследование продолжается.

