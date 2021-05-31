Следователи возбудили уголовное дело по факту неисполнения должностными лицами бюджетного учреждения своих должностных обязанностей, повлекшего по неосторожности смерть ребенка в Саратове.

По данным следствия, 28 мая около 21:30 11-летний мальчик гулял у заброшенного кирпичного гаража на Коммунистической улице в поселке Татищево. Рядом с воротами гаража в стене имелось отверстие, образовавшееся из-за частичного разрушения кирпичной кладки. Мальчик пытался залезть через него внутрь и в этот момент кирпичная стена гаража рухнула. В результате этого ребенок получил не совместимые с жизнью травмы. Мальчика обнаружил его приятель-ровесник, который позвал своего отца. Мужчина извлек ребенка из-под завала и вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Следователи выяснили, что объект принадлежит бюджетному учреждению. Установлено, что у гаража не было ограждения и охраны. Разрушение не стало достаточно веским поводом, чтобы починить его и закрыть доступ.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, доказательства закрепляются. Расследование продолжается.