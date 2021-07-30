Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в Саратове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Как сообщалось ранее, 28 июля около 7:00 бригада «скорой», прибывшая по вызову в квартиру дома на улице Тархова констатировала смерть пятимесячного мальчика. Ребенок был с мамой в гостях у ее приятельницы.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти ребенка стала тупая травма головы.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении ему смерти по неосторожности.

Обстоятельства, приведшие к трагедии, устанавливаются. Следователи собирают информацию о родителях мальчика и том, как они выполняли свои обязанности по отношению к нему. В ходе расследования будет проанализирована работа должностных лиц органов системы профилактики в части полноты и своевременности контроля за семьей, где воспитывался малыш.

Расследование уголовного дела продолжается. Ранее сообщалось об организованной проверке по этому факту.

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