В Саратовском районе 23 июня произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека.

Напомним, утром на трасе, соединяющей Сызрань и Волгоград столкнулись Renault Duster и фура MAN. На месте аварии сразу скончались двое взрослых — 63-летний водитель, 29-летний пассажир и годовалый ребенок. Еще одна пассажирка — 27-летняя женщины была госпитализирована. Ее не стало в больнице.

По предварительным данным, водитель иномарки разворачивался, а шофер, который вел грузовик и ехал в эту же сторону, заметил этот маневр, перестроился на полосу встречного движения, но избежать столкновения ему не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы с целью установления объективных обстоятельств происшествия.

Также проводится розыск возможных очевидцев ДТП. Всех, кто что-либо знает о данном происшествии, призывают обратиться по телефонам: 99-47-87 и 99-46-88.