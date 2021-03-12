В прошлую субботу, 27 февраля, в Екатериновском районе неизвестные зверски расправились над косулями. Об этом сообщили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

Тогда поймали мужчину на снегоходе, техника была в крови, как и нож в его руке. А рядом лежали три разделанные туши косуль, с травмами, похожими на те, что бывают после наезда снегоходов. Еще двум его сообщникам удалось скрыться.

После публикации об этом в СМИ местная природоохранная прокуратура организовала проверку. Факт подтвердился, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.