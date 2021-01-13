Следователи возбудили еще одного уголовное дело, о взятке, на прокурора Андрея Пригарова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия с ноября 2013 года по февраль 2018 он работал первым заместителем прокурора Саратова, с февраля 2018 был назначен прокурором Кировского района города Саратова.

С 2015 по декабрь 2020 года он получал от генерального директора организации, занимающейся строительством жилья, деньги и имущество. Взамен бывший правоохранитель помогал получить разрешения на строительство, оберегал от проверок и всячески помогал.

Всего он получил не менее 15 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки регионального УФСБ и прокуратуры Саратовской области.
Еще одно, о получении не менее 18 миллионов рублей, уже расследуется.

Подозреваемый находится под домашним арестом до 28 февраля 2021 года.

Обстоятельства произошедшего выясняются, доказательства закрепляются, расследование продолжается.

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