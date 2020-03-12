Воздух в Саратове и Балакове прошел проверку на загрязнение. Такие данные предоставляют эксперты филиала ФГБУ «Приволжское УГМС».

Так, по результатам наблюдений на стационарных постах загрязнения атмосферного воздуха в Саратове и Балакове не обнаружено. Исследования в районах рек Хопер, Медведица, Карай, Аткара, Большой Иргиз, Малый Узень и Большой Узень отрицательных результатов тоже не показали.

Жителей области оповещают: радиационная обстановка в регионе была стабильной и находилась в пределах природного радиационного фона.