За этот год более 70 вылетов совершила в Саратовской области «воздушная» скорая помощь, сообщает региональное министерство здравоохранения.

—Скорая с врачами анестезиологами-реаниматологами ГУЗ ОКБ на борту в считанные часы достигает места назначения в сотнях километров от Саратова. Длительность эвакуации пациентов из отдаленных районов авиа-медицинскими бригадами составляет порядка четырех часов, — рассказал заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Александр Конев.

На днях борт «скорой» спас 27-летнюю жительницу из Новоузенска с осложнением беременности. Также медики помогли 80-летней пациентке из Дергачей с острым нарушением мозгового кровообращения и 39-летней жительнице Балакова с инфарктом миокарда.