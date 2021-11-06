Пожар произошёл 6 ноября рядом с аэропортом «Гагарин» в Саратове.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, вблизи от воздушной гавани вспыхнула сухая трава.

Очаг возгорания тушили 3 пожарных расчёта. О пострадавших информация не поступала.