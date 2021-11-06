Домой Рубрики Новости Саратова Возле аэропорта «Гагарин» саратовцы заметили пожар РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Возле аэропорта «Гагарин» саратовцы заметили пожар По Новости Саратова - 06.11.2021 87 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Пожар произошёл 6 ноября рядом с аэропортом «Гагарин» в Саратове. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, вблизи от воздушной гавани вспыхнула сухая трава. Очаг возгорания тушили 3 пожарных расчёта. О пострадавших информация не поступала. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Маргарита Симоньян: Хотела бы обратить внимание Кадырова Женщина-фермер под Саратовом во время уборочной задавила ребенка своей работницы Завершается ремонт дороги на Сокурском тракте в Саратове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Возле аэропорта «Гагарин» саратовцы заметили пожар Новости Саратова - 06.11.2021 0 Пожар произошёл 6 ноября рядом с аэропортом "Гагарин" в Саратове. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, вблизи от воздушной гавани вспыхнула сухая трава. Очаг возгорания тушили... Маргарита Симоньян: Хотела бы обратить внимание Кадырова 06.11.2021 Женщина-фермер под Саратовом во время уборочной задавила ребенка своей работницы 06.11.2021 Завершается ремонт дороги на Сокурском тракте в Саратове 06.11.2021 Гости из Самары припарковали машину на энгельсском газоне 06.11.2021