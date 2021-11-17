Мертвый пенсионер был найден охранником больницы номер 9 на улице Большая Горная в Саратове.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, около 6 утра в среду 17 ноября охранник медучреждения, обходя прилегающую территорию, нашел не подававшего признаков жизни пожилого пенсионера.

Прибывшие на место происшествия мкдики смогли только констатировать смерть человека, которым оказался 62-летний местный житель.

Во время осмотра на теле мужчины обнаружены ссадины в области кистей рук и на бедрах, — уточнили следователи.

Точную причину смерти пенсионера еще предстоит выяснить экспертам. Проводится проверка.