В селе Подлесное Марксовского района рядом с частным домом найдено тело пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня утром, 2 мая, рядом с частным домом по улице Кирова прохожие нашли тело 73-летнего местного жителя. По словам ведомства, проводится доследственная проверка.

При осмотре у мужчины обнаружены ссадины на голове. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины его смерти.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.