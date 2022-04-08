В Заводском районе Саратова в торговом центре пройдет раздача собак. Об этом сообщили волонтеры благотворительной организации «Верный друг».

Жители Саратова смогут взять привитых и обработанных питомцев около входа в торговый центр «Сити Молл» 9 апреля с 12:00 до 14:00.

Кроме того, приветствуется помощь для подопечных приюта. По желанию горожане могут принести продукты, лекарства, поводки, ошейники, игрушки для собак.

— Взять собаку — это большая ответственность, она полностью будет зависеть от вас много-много лет, — напомнили волонтеры.

Они также отметили, что собак будут отдавать лицам старше 18 лет.