Сегодня, 8 декабря, мэр Саратова Михаил Исаев прокомментировал на своей странице в Instagram слияние «Энгельсэлектротранса» и «Саратовгорэлектротранса».

Это обращение направлено для проработки в профильные ведомства.

-Для нас такое предложение является важным показателем правильности выбранного курса по оздоровлению

СГЭТ. Муниципалитет благодарен работникам «Энгельсэлектротранса» за оказанное доверие и готовность к переменам, а также за стремление улучшить качество жизни горожан на обоих берегах Волги путем восстановления троллейбусного маршрута №9. В ближайшее время мы встретимся с сотрудниками предприятия, членами профсоюза и, при желании, активистами в сфере развития общественного электротранспорта на территории обоих городов для детального рассмотрения озвученных предложений, — отметил мэр.

Напомним, шефство над СГЭТ взял председатель ГД Вячеслав Володин, после чего на предприятии обновили подвижной состав, увеличили зарплату, модернизируют депо.