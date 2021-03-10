Представитель министерства образования Саратовской области Елена Темникова на сегодняшнем брифинге рассказала о возможности проведения выпускных вечеров и последних звонков в очном формате.

Она отметила, что принятые санитарные правила действуют до 1 января 2021 года.

Сейчас в школах проводятся культурно-массовые мероприятия при соблюдении численности детей до 50 человек, межшкольные и межрайонные.

Например, это проведение всероссийской олимпиады.

Однако что будет с выпускными и последними звонками определится позже, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Пока прогнозы давать рано.