В пригородных кассах, действующих на станциях Анисовка, Жасминная, Трофимовский-1 и Татищево в Саратовской области, появилась возможность приобрести билеты на поезда дальнего следования, сообщает пресс-служба ПривЖД.

Наряду с покупкой и возвратом билетов в упомянутых пригородных кассах можно оформить проездные документы, купленные через интернет, а также получить информацию о расписании движения поездов, правилах проезда, действующих тарифах и количестве свободных мест в поездах дальнего следования.