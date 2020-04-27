В понедельник, 27 апреля, из Ершова снова начал ходить автобус в поселок Тулайково. Об этом сообщает оперштаб.

Решение о возобновлении маршрута было принято в связи с тем, что многие сельчане работают в райцентре. Пассажирам следует обратить внимание на изменение схемы движения: отправление от ОАО «Ершовское АТП», далее по маршруту и поворот с Московской на Рабочую. После этого мимо кинотеатра «Юность» и по трассе до Тулайково не въезжая в Ершов.

— Все транспортные средства, занятые перевозкой пассажиров регулярно подвергаются санитарной обработке, — отметили в оперштабе.